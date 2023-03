Il n’y a jamais eu autant de personnes employées en Belgique : le taux d’emploi a atteint 72,3%

Le ministre assure qu'il n'y a jamais eu autant de personnes employées en Belgique. En deux ans, le taux d'emploi est passé de 69,9% à 72,3%. Par rapport au troisième trimestre de 2022, il est aussi question d'une augmentation de 0,2 point de pourcentage. A l'échelle de l'année, l'augmentation est de 0,7 point de pourcentage.

Si cette tendance haussière se poursuit au même tempo, la Belgique devrait atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030, se réjouit le ministre socialiste. Il insiste sur le fait que ce résultat est "exceptionnellement fort" en tenant compte de la pandémie, des inondations de l'été 2021, de la guerre en Ukraine et de la crise de l'énergie.

D'autant plus que les mesures en faveur du marché de l'emploi du gouvernement fédéral n'ont pas encore atteint "leur pleine vitesse de croisière". Il s'agit entre autres de dispositions pour assurer une meilleure combinaison de la vie privée et professionnelle, comme la semaine de quatre jours.

Le taux d'emploi en Belgique a grimpé lors du dernier trimestre de 2022 plus vite que celui de la France et de l'Allemagne voisines, mais il reste toutefois en deçà de la moyenne européenne. Celle-ci est restée stable dans la seconde moitié de l'année passée, juste sous 75%.

Au sein du bloc de l'UE, seules la Grèce (66,2%), l'Espagne (69,5%), la Croatie (70,5%), l'Italie (65,5%) et la Roumanie (68,5%) enregistrent un taux d'emploi plus faible que la Belgique, selon les chiffres d'Eurostat. En Allemagne et aux Pays-Bas, le taux est même supérieur à 80% et en France il atteint 74,2%, soit un peu plus que la Belgique.