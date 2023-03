La brosse dorée : les meilleurs maîtres cireurs d’Europe désignés à Bruxelles

Quant au maître cireur Bram Casier, originaire de Blankenberge au littoral, il expliquait à Radio 2 que pour lui "le plus important est de voir ce que font les autres. Je suis passé professionnel dans le domaine depuis quelques mois, mais je cirais mes propres chaussures depuis dix ans déjà. Les chaussures que je porte aujourd’hui viennent d’un citytrip à Avignon. J’en suis tombé instantanément amoureux de ces chaussures classiques, élégantes et polies. Cela fait dix ans que j’essaie de les garder comme neuves".

Et Bram Casier de conclure : "La beauté du métier, c’est de pouvoir redonner une seconde vie à de vieilles chaussures. Rendre les gens heureux et voir leur regard parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leurs chaussures puissent à nouveau briller".

Cette année, 12 cireurs étaient en concurrence pour obtenir le trophée. Petite particularité de cette édition, deux d'entre eux ne sont pas Européens et ont fait le déplacement depuis le Maroc et le Cameroun. Près de 400 personnes étaient venues profiter d'un cirage gratuit lors de la dernière édition, selon Marcello Faraggi. Entre 400 et 500 se seraient présentées cette année, d'après une estimation du président de l'association.

L'Essa a été fondée en 2016 par le maître cireur Marcello Faraggi et se définit comme la seule organisation à but non lucratif à travers l'Europe qui défend l'intérêt des cireurs de chaussures.