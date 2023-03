Le salaire brut médian pour un temps plein est de 3.300 euros par mois en Flandre

Le Limbourg a le salaire médian le plus élevé (3.013,5 euros) pour les ouvriers, suivi par la Flandre orientale et le Brabant Wallon. L'ouvrier actif dans la capitale a le salaire médian le plus bas (2.767,5 euros), bien que l'augmentation y ait été la plus forte (12,6%). C'est dans la province de Luxembourg que le salaire brut médian est le plus bas. Il s'élève à 2 899 euros bruts par mois.

Pour les employés, la Région bruxelloise est le lieu de travail par excellence, avec un salaire médian de 4.220 euros, indique SD Worx.

Ci-dessous l'augmentation du salaire médian brut.