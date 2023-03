Les Chinois toujours plus nombreux à Gand, pour y habiter, y travailler et surtout y étudier

Mingye Li et Junyi Han (photo) effectuent tous deux un master à l’UGent. Leur université en Chine possède un accord avec celle de Gand. Ils ont découvert la ville le long de la Lys lors d’un voyage de reconnaissance il y a quelques années. Li et Han étudient depuis un an et demi à l’UGent et aident d’autres Chinois dans leur périple.

Tous deux font également partie de la direction de la ChiSAG (Chinese Students and Scholar Association in Ghent), en tant que président et secrétaire. C’est une association d’étudiants officielle, qui est également reconnue par l’université. "Nous informons les nouveaux arrivants, nous les aidons à trouver un logement et nous organisons bien sûr aussi des activités culturelles et sportives", expliquaient-ils à Radio 2.

L’association ChiSAG souligne qu’elle a une liberté de mouvement dans ce qu’elle organise. "Nous ne sommes pas obligés de nous justifier auprès de l’ambassade de Chine. Nous invitons ses représentants à nos activités”.

Les étudiants chinois reçoivent chaque année un visa, qu’ils doivent prolonger au fil des ans. "Nous devons donc veiller à réussir nos études”, plaisantent Li et Han. Il leur a fallu un certain temps pour s’habituer à Gand. "En Chine, tout se fait via une application : prendre le bus, chercher son chemin, commander à manger. Ici, c’est plus compliqué. Les restaurants sont également différents, mais la nourriture est bonne". Les activités de la ChiSAG se concentrent sur les Chinois. "Mais notre porte est ouverte à d’autres visiteurs", insistent Mingye Li et Junyi Han. "Nous rencontrons souvent des Gantois, et c’est toujours chaleureux. Ici tout le monde parle bien l’anglais. C’est autre chose qu’à Bruxelles et en Wallonie".