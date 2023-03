Raoul Servais, pionnier du film d’animation belge est décédé

1960 est une année décisive. Raoul Servais devient professeur d'arts appliqués à l'Académie de Gand. "Il va pouvoir se rendre disponible à son grand dessein, la réalisation d'un film d'animation, auquel il travaille depuis 1957", précise le Fonds Raoul Servais. C'est au sein de cette Académie qu'il fondera en 1963 une section "animation", créant ainsi une première école du genre en Europe. Il dirigera ce département jusqu'à ses 70 ans.

Marié et père de deux enfants, Raoul Servais a également enseigné à l'école supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles, à l'Institut des Arts de Diffusion (IAD) et au Centre Tertiaire de Formation à Valenciennes.

Depuis ses débuts en 1950, Raoul Servais a tourné une quinzaine de films. Parmi les nombreux prix engrangés, trois balisent la carrière et le cheminement de l'artiste: le premier prix du film d'animation au Festival d'Anvers en 1960 ("Havenlichten" - "Les Lumières du port"), le prix du film d'animation du Festival de Venise en 1966 pour "Chromophobia" qui lui apporte la consécration internationale, et la Palme d'Or du court métrage au Festival de Cannes en 1979 pour Harpya, un mélange d'images filmées et de dessins animés qui annonce son seul long métrage "Taxandria" (1994). En 2010, Harpya est repris dans le classement des dix meilleurs films d'animation établi par un jury international, parmi plus de 800 films, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ASIFA (Association internationale du film d'animation), que Raoul Servais a présidée de 1985 à 1994.