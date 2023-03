Frank Deboosere applaudi à sa sortie du studio par des centaines de collègues de la VRT pour son dernier bulletin météo

Le présentateur très populaire en Flandre Frank Deboosere a pris sa retraite ce lundi soir, après 36 ans de bons et loyaux services. A la fin de son dernier bulletin (au JT de 19h) et au moment de faire ses adieux, le Monsieur Météo de la VRT a reçu des fleurs de ses collègues Sabine Hagedoren et Bram Verbruggen.

Puis à la sortie du studio de télévision, il a été accueilli par les applaudissements de centaines de ses collègues. Une très longue haie d’honneur avait été formée dans les couloirs du bâtiment Reyers, jusqu’à un autre studio où il était attendu pour une interview.

Une émission spéciale a été diffusée, sur base d'une longue interview accordée exceptionnellement par Frank Deboosere à l'occasion de sa pension. Extrêmement populaire en Flandre, notre collègue est en effet très modeste et aime moins que tout attirer l'attention sur lui. Il était visiblement très ému par la surprise qui lui avait été réservée.