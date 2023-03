Les charpentes de l’église Saint-Nicolas de Gand ont 800 ans et sont parmi les plus anciennes du pays

À l'aide d'une tarière à bois sec, les chercheurs ont prélevé des échantillons de bois, sur lesquels ils ont effectué un relevé annuel des cernes. "Chaque arbre possède une série de cernes. Cela nous permet de connaître l'âge exact de l'arbre. On nomme cette méthode la dendrochronologie. L'étude nous a permis de découvrir que les poutres au-dessus de la nef ont été coupées entre 1220 et 1224. Celles au-dessus du chœur ont été abattues entre 1231 et 1240".

Les chercheurs soupçonnaient déjà l'église Saint-Nicolas d'avoir été construite au début du 13e siècle, mais disposent désormais de preuves scientifiques. "Ce que les résultats montrent également, c'est que la construction du toit du chœur a suivi très rapidement la construction de la nef. La construction de l'église a donc été beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait, et elle a commencé au Korenmarkt et s'est terminée à l'hôtel de ville. Cela en dit long sur la ville de Gand : au début du 13e siècle, il devait y avoir un énorme chantier sur le Korenmarkt".