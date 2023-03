Les concepteurs anversois d’une application d'aide aux personnes malvoyantes rencontrent Stevie Wonder

Les concepteurs de AYES proposent un dispositif de haute technologie qui aide les personnes aveugles et malvoyantes à marcher dans les rues. L'utilisateur définit d'abord un itinéraire, puis AYES lance la navigation et décrit le parcours en cours de route. La caméra portée autour de la poitrine balaie l'environnement et peut, par exemple, distinguer les passages pour piétons, les trottoirs et les feux de circulation. Grâce au haut-parleur, la personne est avertie lorsque ce dernier passe rouge ou vert. Les utilisateurs peuvent ainsi traverser en toute sécurité, même lorsque les feux ne sont pas équipés de signaux sonores. L'application a été développée il y a deux ans par des jeunes Anversois.

A présent, ils lancent leur application à l'étranger. "Nous avons traversé l'Amérique pendant un mois pour rencontrer des organisations de personnes malvoyantes et aveugles", explique Willem Van de Mierop de l'AYES. "Nous sommes partis de Miami, puis nous sommes allés à Orlando, Washington, Philadelphie et New York, entre autres. Au total, nous avons visité 18 villes. À la fin, nous avons participé à une foire pour les aides aux aveugles et aux malvoyants à Los Angeles.

Lors de ce salon, Stevie Wonder était invité en tant que VIP. "Il y avait beaucoup de monde et il était entouré de gardes du corps, mais nous avons réussi à l'approcher avec notre équipe. Il a été immédiatement impressionné par notre application. Malheureusement, le salon a fermé et il a dû partir rapidement. Mais il nous a dit qu'il reviendrait plus tard. Nous avions quelques doutes, mais deux jours plus tard, il était là, avec ses gardes du corps et un ami qui l'accompagnait et qui est également aveugle.