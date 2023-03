Les Flamands ont continué à économiser l’énergie l’hiver dernier, malgré la baisse du prix du gaz

L'effort d'économie s'est encore accru au cours des mois d'hiver de décembre 2022 et de janvier et février de cette année. Les Flamands ont consommé 18,5 % de gaz en moins en décembre par rapport à décembre 2021. En janvier, ils ont économisé 20 % de gaz par rapport à janvier 2021 et 22,5 % en février par rapport au même mois en 2021.

Les chiffres indiquent donc que les gens continuent à faire des efforts pour consommer moins de gaz, même si le prix a considérablement baissé entre-temps. "Le fait que la consommation de gaz diminue à nouveau par rapport à l'année dernière est remarquable", déclare Björn Verdoodt de Fluvius. "En effet, il y a un an, des économies importantes avaient déjà été réalisées. Mais il est difficile de déterminer avec précision pourquoi la consommation continue de baisser, malgré la chute des prix. Les données dont nous disposons sont totalement anonymes et nous ne pouvons pas non plus voir ce qui se passe dans la tête des gens. Mais je peux imaginer que, suite à ce qui s'est passé l'année dernière, les gens ont commencé à adapter leur comportement et ont continué à le faire".

"Il peut s'agir de baisser le thermostat de quelques degrés, de chauffer moins ou plus du tout certaines pièces", poursuit Björn Verdoodt. "Mais il pourrait aussi s'agir de choisir des sources d'énergie autres que le gaz pour le chauffage, comme le bois ou les pellets. Ce serait moins bon pour le climat, mais c'est un choix logique si l'on tient compte du prix exceptionnellement élevé du gaz.

(Tableau ci-dessous)

Evolution de la consommation de gaz au cours des mois d'hiver