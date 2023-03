Nouveau plan contre la pénurie d’enseignants : des profs invités et des travailleurs d’entreprises dépêchés dans les écoles

D’après les derniers chiffres en date du VDAB (le Service flamand pour le placement et la formation professionnelle), il y a actuellement 3.000 postes d’enseignants qui restent vacants dans les écoles néerlandophones. Dans la pratique, la pénurie est encore plus criante, les écoles ne publiant pas toutes des offres d’emploi auprès du VDAB.

Le ministre de l’Enseignement Ben Weyts lance donc quelques nouvelles mesures pour contrecarrer cette pénurie qui a déjà un impact sur la qualité de l’enseignement, du moins dans certains établissements. "Des professeurs invités pourront venir donner cours dans toutes les écoles, y compris dans le primaire. Ils pourront créer un pont entre les entreprises et les écoles. De nombreuses écoles ont en effet des postes vacants pour quelques heures seulement, comme par exemple 5 heures de français et 6 heures de maths. Les entreprises pourront impliquer leurs collaborateurs dans des écoles, en plus de leurs heures de travail. Cela permettra aux écoles de former leurs futurs enseignants", indiquait Ben Weyts (photo) ce mardi matin sur Radio 1 (VRT).