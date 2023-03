Plus de 3.000 squelettes déterrés à Saint-Trond ont révélé leur secret

C’est en 2018 qu’ont débuté les travaux de déterrement de squelettes humains sous la Groenmarkt à Saint-Trond. Il est rapidement apparu que des gens avaient déjà été enterrés à cet endroit dès la fin du 7e siècle et jusqu’au 18e siècle.

"Les squelettes qui ont été retrouvés ont été répartis en deux groupes", explique Natasja de Winter du bureau archéologique Aron. "Nous nous sommes concentrés sur le groupe des Trudonnaires les plus anciens et en avons sélectionnés 120 squelettes qui étaient les mieux conservés. Un groupe date d’avant l’an 1.000 et l’autre groupe d’après cette date-là".

L’analyse a révélé que ces habitants n’ont pas eu la vie facile. "Sur les squelettes du premier groupe, on a trouvé de nombreuses fractures. Ils n’en sont pas morts parce que les fractures ont guéri. Nous supposons qu’ils ont été chargés de construire l’abbaye".