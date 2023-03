"Remplacez du béton inutile par de la verdure" : l’opération Stop au béton est lancée en Flandre

En Flandre aussi, la météo prend par moments des accents extrêmes : des pluies diluviennes succèdent ainsi à de longues périodes de sécheresse. Il est donc important de permettre à l’eau d’entrer dans le sol quand il pleut, à la fois pour éviter des inondations et pour pouvoir renflouer la nappe phréatique en prévision de périodes plus sèches. A l’image d’une initiative lancée aux Pays-Bas, la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir propose donc ces sept prochains mois aux communes de remplacer autant que possible le béton par de la végétation, que ce soit dans les espaces publics, les rues ou les jardins.

Le jardinier et présentateur Bartel Van Riet ainsi que l’actrice Tine Embrechts (photo) sont les ambassadeurs du championnat flamand Tegelwippen, qui débute ce 21 mars. "Le but est de remplacer tout ce béton inutile, les pavés et l’asphalte par de la verdure", expliquait Van Riet sur Radio 2. "Un sol dur empêche l’infiltration de l’eau, à l’encontre d’un sol doux, naturel. En été, un sol de végétation dégage moins de chaleur qu’un sol dur. C’est important aussi !", soulignent les deux ambassadeurs.