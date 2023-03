Studio 100 confirme le départ du CEO de Plopsa, Steve Van den Kerkhof

Ce départ intervient après que des dizaines de témoins ont dénoncé, le mois dernier, des comportements indésirables au sein de Plospa, évoquant insultes, humiliations et culture de travail exagérée. La maison-mère de Plospa, Studio 100, a désigné une avocate, Me Christine Mussche, pour récolter en toute confidentialité les témoignages du personnel et d'anciens travailleurs.

Studio 100 ne souhaite pas entrer dans les détails de cette enquête mais confirme dans un communiqué de presse que la collaboration avec les deux managers a été interrompue.

"Steve Van den Kerkhof a été l'un des moteurs de la belle croissance de Plopsa au cours des 23 dernières années et nous lui en sommes reconnaissants", déclare la société.