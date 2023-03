Beethoven ne serait finalement pas d’origine flamande : des analyses ADN bouleversent l'arbre généalogique du compositeur

Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont également trouvé plus d'informations sur la cause du décès de Ludwig van Beethoven. "D'une part, il avait une prédisposition génétique aux maladies du foie", explique Larmuseau. "Combiné à sa consommation d'alcool (qui était apparemment très importante) et à son infection par l'hépatite B, que nous avons déterminée à partir de ses cheveux, il est très probablement mort d'une cirrhose du foie.

Cependant, les chercheurs n'ont pas trouvé de prédisposition génétique à sa surdité. À l'âge de 25 ans environ, Beethoven commence déjà à perdre progressivement l'ouïe. Il a terminé sa "Neuvième Symphonie" complètement sourd et, lors de sa création vers 1824, le compositeur lui-même n'entendait plus les applaudissements assourdissants du public.

Une autre nouvelle remarquable concerne la fameuse "mèche de Hiller", un échantillon de cheveux qui aurait été coupé par le musicien Ferdinand Hiller après la mort de Beethoven (photo ci-dessous). Les analyses de cette mèche ont conduit dans le passé à la théorie selon laquelle Van Beethoven aurait souffert d'un empoisonnement au plomb et aurait donc eu d'autres problèmes de santé. Mais il s'agit là aussi d'une fausse piste, et même plus encore : la mèche de cheveux n'appartient pas du tout à Van Beethoven, mais à une femme.