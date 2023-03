Le couple royal en route pour la première visite d'État belge en Afrique depuis 44 ans

Le roi Philippe et la reine Mathilde (photo archives) s'envolaient ce mercredi en direction de l'Afrique du Sud pour une visite d'État de quatre jours, qui se poursuivra donc jusqu'à lundi. Il s'agit de la première visite d'État belge en Afrique du Sud et de la première dans un pays africain depuis 1979, lorsque le roi Baudouin s'était rendu en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Les thèmes abordés pendant cette visite iront du climat et la migration aux vaccins, en passant par les diamants et l’avenir des jeunes. Quelle est l’importance d’une telle visite ?