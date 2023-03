Les jeunes Flamands consomment moins de tabac et d’alcool mais d’autres tendances inquiètent

Il est possible que l'impact des mesures "covid" au cours de l'année scolaire 2021-2022 joue également un rôle à cet égard, car le cannabis est souvent consommé entre amis et lors de sorties. Le motif le plus souvent cité par les jeunes pour consommer du cannabis est "pour s'amuser avec des amis". La VAD ne constate pas non plus de transfert vers des drogues illicites telles que le XTC ou la cocaïne. Même la consommation de protoxyde d'azote ne compense pas le recul du cannabis.