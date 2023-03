Liaison ferroviaire entre le port de Gand et Lyon : 8.000 conteneurs en moins sur les routes

Désormais, elles peuvent être transportées à moindre coût et de manière plus durable par le rail au départ et à destination du port Edouard Hérriot à Lyon, dans le sud-est de la France. Au total, 450 trains supplémentaires par an sont concernés, qui transporteront des conteneurs et différents produits (alimentaires, chimiques, mais aussi des marchandises destinées à l'industrie automobile notamment).

North Sea Port possède déjà une liaison ferroviaire avec l’Italie et la Suède. "Nous essayons de faire des efforts supplémentaires dans ce domaine", expliquait à Radio 2 le CEO Daan Schalck. "Et cela semble nous réussir, car le trafic via nos lignes ferroviaires a augmenté de 5% l’an dernier. Nous espérons pouvoir créer encore de nouvelles liaisons via le rail ces prochaines années".