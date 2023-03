Anvers à nouveau en tête des villes européennes où l'on trouve des résidus de cocaïne dans les eaux usées

L'analyse des eaux usées de plus de 100 villes européennes a montré que nulle part ailleurs on ne trouvait autant de résidus de cocaïne qu'à Anvers. Plus de deux fois plus de traces de cocaïne ont été trouvées dans les eaux usées anversoise que dans celles d'Amsterdam et de Bruxelles, en troisième et quatrième place sur la liste d'une étude sur 104 villes européennes, dans un nombre record de 21 pays.