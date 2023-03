Contrôle budgétaire : "La situation est désespérée mais ce n'est pas grave"

A un peu plus d'un an des élections, le gouvernement fédéral est encore confronté à une série de réformes difficiles à mener. Dimanche, les principaux ministres du gouvernement De Croo ont procédé à un examen approfondi du rapport du comité de monitoring, transmis jeudi et présenté vendredi en kern, et analysé ligne par ligne les mesures prises dans le budget initial d'octobre.

Ensuite, une nouvelle réforme des pensions devrait permettre d'alléger le budget en récompensant, par exemple, les personnes qui travaillent plus longtemps. L'Europe serait donc prête à débloquer 850 millions d'euros d'aide financière.

Enfin, une réforme fiscale est prévue, qui pourrait rapporter 835 euros net par an à tous les travailleurs.

Toutefois, interrogé sur la chaîne privée flamande VTM NWS, le président du MR Georges-Louis Bouchez a estimé que cette réforme fiscale ne doit pas seulement rester dans le cadre de la fiscalité. Comprenez : la baisse des charges sur le travail ne doit pas être compensée uniquement par une hausse des recettes de TVA et une augmentation des charges sur le patrimoine. Bouchez n’envisage pas de réforme fiscale sans réforme en matière d'emploi, qui mette plus de gens au travail, et une réforme des pensions.

Et tout s'enchaîne : soit le gouvernement réussit à mettre en œuvre toutes ces réformes, soit il échoue et se retrouvera avec un déficit budgétaire énorme, une dette importante et sans les réformes socio-économiques tant attendues.