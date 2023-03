Louvain aura un agent de police spécialisé dans les dossiers d’animaux

"Un flic pour les animaux en quelque sorte", confirmait à Radio 2 la première commissaire de Louvain, Nathalie Janssens. "Chaque année, nous recevons plus de 1.000 rapports d’incidents impliquant des animaux. De nombreuses forces de police possèdent des bénévoles dans leur équipe qui se concentrent sur le bien-être des animaux, en plus de leurs tâches quotidiennes". Louvain veut donc aller plus loin.

Le nouvel inspecteur spécialisé dans les dossiers avec des animaux sera engagé la semaine prochaine. En plus de cela, vingt-cinq inspecteurs de la police louvaniste recevront la semaine prochaine une formation chez un vétérinaire, pour pouvoir administrer les premiers secours à des animaux (photo principale).

"La plupart de nos inspecteurs savent comment s’y prendre avec les chiens et les chats, mais il est plus difficile de gérer un cheval ou une vache. Et quand il s’agit d’animaux exotiques, c’est un véritable défi", souligne la commissaire Nathalie Janssens.