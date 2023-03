Un nouveau patrouilleur pour la marine belge : "un troisième navire sera le bienvenu"

Actuellement, la marine dispose de deux navires de patrouille, le Castor et le Pollux. Ces navires sont déployés alternativement 24 heures sur 24 dans les eaux territoriales belges et néerlandaises. Jasper Pillen explique que les navires ont un large éventail de tâches.

"Ils surveillent les navires militaires non membres de l'OTAN qui naviguent le long de nos côtes, ils effectuent des contrôles environnementaux et des contrôles de la pêche, et ils soutiennent d'autres services gouvernementaux, par exemple en recherchant et en portant secours aux migrants de transit qui s'aventurent de l'autre côté de la frontière".

En collaboration avec la Police fédérale et les Douanes, ils aident également à lutter contre le commerce illégal et la contrebande.

Jasper Pillen estime donc qu'un troisième navire est plus que bienvenu. Il fait également référence à la récente découverte d'un navire espion russe dans nos eaux territoriales. "Nous remplissons notre partie de la mer du Nord d'éoliennes, de lignes énergétiques et de lignes de communication. Nous devons pouvoir les surveiller suffisamment. Ces navires de patrouille sont parfaits pour cela. Ils peuvent détecter et filer les navires espions russes".