Visite d’Etat en Afrique du Sud : les souverains sont arrivés à Pretoria

Les souverains belges avaient embarqué mercredi vers 8h45 à la base aérienne militaire de Melsbroek, après une cérémonie officielle de départ. Vers 20h50 heure locale (19h50 heure belge), la délégation de 140 personnes a atterri sur la base aérienne de Waterkloof, près de Pretoria. Il s'agit de la première visite d'État belge en Afrique du Sud et de la première dans un pays d'Afrique subsaharienne depuis 1979, lorsque le roi Baudouin s'était rendu en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Les dernières visites d'État belges en Afrique remontent à 2004 (Maroc) et 1990 (Algérie).

Une cérémonie de bienvenue en compagnie du président sud-africain Cyril Ramaphosa et de la ministre du Développement social Lindiwe Zulu s’est tenue ce jeudi matin, au lieu de mercredi, en raison du vote de confiance au parlement sud-africain. Les festivités ont été cadencées par l'inspection des troupes, tandis que la Brabançonne et quelques coups de canon résonnaient en arrière-plan.

Mercredi, la présidente de l'Assemblée sud-africaine Nosiviwe Mapisa-Nqakula, du parti ANC au pouvoir (Congrès national africain), a survécu à un vote de confiance, adopté à une large majorité de députés. Le vote faisait suite à une motion du parti des Combattants pour la liberté économique (EFF, radical de gauche), exigeant la démission du président Ramaphosa. En raison du vote, qui se tenait au siège du parlement au Cap, certains ministres belges n'ont pas réussi à rentrer à temps à Pretoria.

La cérémonie à l'Union Building - le siège du gouvernement sud-africain situé au point culminant de Pretoria - a commencé avec une heure de retard. Les déclarations des deux chefs d'État avaient disparu de l'ordre du jour. Ils auraient dû s'adresser brièvement à la presse, à l'issue d'un entretien personnel entre le couple royal et Cyril Ramaphosa. Le roi Philippe aurait probablement évoqué ses rencontres avec Nelson Mandela, lui qui voue une grande admiration pour le premier président noir de l'Afrique du Sud et leader de la lutte contre l'apartheid. Les autorités sud-africaines ont en outre sensiblement réduit le nombre de convives invités au banquet d'État de ce jeudi soir, qui se déroulera à la résidence du président.