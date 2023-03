Le gouvernement reprend ses travaux sur le contrôle budgétaire

Il ne s'agit pas d'établir un budget, mais bien de contrôler le budget en cours. Chaque ligne du budget 2023 sera ainsi passée en revue et ajustée le cas échéant. Selon des sources fiables consultées par l’agence de presse Belga, il ne faudrait pas s'attendre à de grandes annonces à l'issue de ces travaux.

L'équipe fédérale a reçu il y a une semaine des nouvelles positives du Comité de monitoring. Le déficit total de toutes les entités du pays serait inférieur de plus de 6 milliards d'euros aux 33 milliards d'euros initialement estimés. Pour le gouvernement fédéral, cela représente une amélioration de 3,2 milliards d'euros. En effet, l'inflation est plus faible que prévu. De plus, les prix de l'énergie ont baissé de telle sorte que le coût du tarif social est moins élevé qu'escompté.

Pour 2028, le Comité de monitoring prévoyait un déficit de 38,4 milliards d'euros pour le fédéral. Une nouvelle analyse de l'administration réduit ce déficit à 33,4 milliards d'euros, soit 4,9% du PIB. Un effort de 1,8 milliard d'euros a été avancé dans les médias, mais le cabinet du Premier ministre ne confirme pas ce chiffre.

Cet ajustement budgétaire sera conclu sans discuter de la réforme fiscale ni de la réforme des pensions.