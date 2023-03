Les jeux de société en perte de popularité : Cartamundi ferme une usine en Irlande

La mode des jeux de plateau s'essoufflant quelque peu, le fabricant belge de cartes à jouer et de jeux de société Cartamundi, ancré à Turnhout et de réputation internationale, a décidé d'interrompre sa production de jeux comme Monopoly et Risk. Une usine irlandaise où travaillent 230 personnes va fermer ses portes et des emplois vont également être supprimés aux Etats-Unis. C’est ce que rapporte ce vendredi le quotidien De Tijd.