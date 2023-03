Première mondiale à Mol: un réacteur de recherche teste de l’uranium peu enrichi, plus sûr

"Au cours des deux cycles précédents, nous avons testé trois assemblages combustibles faiblement enrichis en conditions réelles. Ils ont servi, comme leurs équivalents hautement enrichis, de combustible pour notre réacteur pour la première fois", se réjouit ainsi le chef de projet, Jared Wright. Lundi, il espère recevoir les résultats des derniers essais. "Nous nous attendons à ce qu'ils soient acceptables, tout comme ceux des essais précédents, ce qui démontrerait que les assemblages combustibles restent intacts, même à haute puissance."

Le BR2 est décrit par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) comme l'un des réacteurs de recherche les plus puissants au monde. Il joue un rôle capital dans l'approvisionnement mondial en radio-isotopes médicaux et dans les essais d'innovations nucléaires. Des premiers tests effectués, il semblerait à priori que les radio-isotopes médicaux puissent aussi être produits avec de l’uranium peu enrichi, et non pas seulement avec de l’uranium hautement enrichi.