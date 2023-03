Stephaan Du Lion, le tueur en série a accordé une interview exclusive au magazine "Pano" de la VRT

Au cours du procès d'assises, on a tenté de répondre à la question de savoir comment Stephaan Du Lion avait pu en arriver là. L’enfance difficile de l’accusé a notamment été évoquée, avec les témoignages émouvants de ses sœurs.

Mais les psychiatres et les psychologues qui ont examiné Du Lion ont également pris la parole. Leurs rapports sont similaires : "On peut parler d'un trouble de la personnalité avec des traits antisociaux et narcissiques chez Du Lion", a déclaré la psychiatre légale Sarah Lefèvre. "Il a un manque de profondeur émotionnelle et se préoccupe principalement de lui-même". Néanmoins, les experts affirment qu'il est coupable et donc pleinement responsable de ses actes.

"Pourquoi ai-je commis ces actes ? Je n'arrive toujours pas à répondre à cette question", a déclaré Stephaan Du Lion à notre collègue Machteld Libert. Mais il reconnaît que ce qu’il a fait est horrible et qu’aujourd’hui il peut difficilement encore se regarder dans le miroir.