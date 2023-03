Zwijndrecht reçoit 15 millions d’euros de 3M pour la pollution aux PFAS

Début juillet 2022, il avait déjà été conclu que l’entreprise chimique américaine 3M qui produit des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) verserait au total 571 millions d’euros pour résoudre le problème de pollution des sols aux PFAS autour de son usine installée à Zwijndrecht. Cette décision avait été coulée dans un Accord d’assainissement conclu entre la ministre Demir (photo) et l’entreprise 3M, avec l’approbation du gouvernement flamand.

Concrètement, cela veut dire que l’entreprise chimique interviendra dans le coût de l’assainissement des sols et livrera une contribution financière à la réhabilitation de l’environnement de l’usine. De l’argent promis, il a maintenant été décidé que 15 millions d’euros iront à la commune de Zwijndrecht. En concertation avec la population et les mouvements citoyens locaux, elle élaborera un plan établissant comment ces millions d’euros seront utilisés.

"Le pollueur paye. Nous encourageons ce principe. Il s’agit du plus grand accord jamais conclu jusqu’ici avec un pollueur, dont le bénéfice ira directement à la communauté. Nous montrons ainsi à la population de Zwijndrecht que nous avons réellement l’intention de veiller à un environnement de vie sain", déclarait la ministre de l’Environnement.