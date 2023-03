La façade du musée Kanal, en travaux, s'est ornée d'une immense fresque fleurie

Née près de Lille en 1978, Laure Prouvost est d’abord passée par l’Institut Saint Luc de Tournai (Hainaut) avant d’aller étudier à Londres en 1999, au Central Saint Martins College of Art and Design puis au Goldsmiths College. Ses œuvres ont ainsi été exposées à l’Institut d’art contemporain et au musée Tate Britain dans la capitale anglaise.

En 2013, elle remportait le prix Turner, organisé par la Tate Britain et qui récompense chaque année un artiste contemporain de moins de cinquante ans, né ou travaillant au Royaume-Uni. L’année suivante, la plasticienne et vidéaste exposait au New Museum of Contemporary Art de New York, mêlant un collage mural, des sculptures, des installations vidéo et un film intitulé How to Make Money Religiously.

En 2015, Laure Prouvost exposait en France, en 2019 elle représentait la France à la Biennale de Venise. En 2021, l’artiste créait Touching To Sea You Through Our Extremities, exposée sur la plage de La Panne (Flandre occidentale), lors de la triennale Beaufort. Laure Prouvost vit et travaille dans la commune bruxelloise de Molenbeek. Elle est d’autant plus touchée de pouvoir dialoguer avec sa ville d’adoption via son immense fresque fleurie.