A Anvers, l'opéra "Tristan et Isolde" sonne davantage comme Wagner l'avait imaginé, grâce à une trompette construite à Tamise

C’est dans son atelier à Tamise que Gunther Cogen a façonné la nouvelle trompette. Elle possède des coulisses en cuivre et un long pavillon en bois. Elle est dépourvue de pistons. "Avec une trompette naturelle, c’est l’instrumentiste qui doit former la gamme des sons avec l’embouchure et la pression des lèvres", expliquait le facteur d’instrument. Comme c’est le cas sur un clairon ou un cor de chasse.

Pour réaliser ce nouvel instrument, Gunther Cogen et Daniël Vernooy ont effectué de nombreuses recherches et pris les mesures d’autres trompettes anciennes au Musée des instruments de musique de Bruxelles, qui est une véritable mine d’or en la matière. Ensuite, ils ont mené le projet à bien en quelques mois seulement. Ils ont fabriqué trois exemplaires de la trompette naturelle "wagnérienne", qui frappe aussi par sa beauté esthétique.

"Pour un petit facteur d’instruments, c’est hors du commun de recevoir une telle commande d’une maison d’opéra", réalise Cogen. Peut-être d’autres maisons emboiteront-elles le pas à l’Opéra de Flandre. Le facteur flamand a en tous cas déjà choisi un nom italien pour son chef-d’œuvre : "la tromba per l’annunzio de Isolde" (‘la trompette pour annoncer Isolde’). Et il est fier du résultat : "Wagner voulait une trompette avec un son un peu plus sombre qui renforce encore les tons naturels. D’après moi, notre instrument correspond à l’idée acoustique qu’avait Wagner".