A partir de 2024, on ne nommera plus de personnel statutaire au sein de l’administration flamande

Les personnes qui ne sont pas nommées ont beaucoup moins d'avantages : leur salaire n'augmente pas aussi vite, elles peuvent être licenciées plus facilement et, si elles sont malades, elles perdent 60 % de leur salaire dans le mois qui suit. Les personnes nommées continuent à percevoir 100 % de leur salaire jusqu'à la retraite. Le gouvernement souhaite revoir les conditions relatives aux congés de maladie, à la pension et à l'allocation de travail à domicile afin de les rendre plus favorables aux contractuels.

À l'heure actuelle, de nombreux fonctionnaires flamands sont nommés. Pour eux, peu de choses changeront, mais pour les nouvelles recrues et le personnel travaillant sous contrat, il y a peu de chances d'encore accéder au régime d’agent statutaire.