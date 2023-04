Matthieu Bonne parcourt plus de 3.600 kilomètres à vélo en 7 jours et bat un record mondial

Parti lundi dernier, il a pédalé environ 20 heures par jour, s'autorisant trois heures de sommeil toutes les 24 heures. En moyenne, il a roulé quotidiennement 500 kilomètres.

Son aventure ne s'est pas déroulée sans encombre. Dès le deuxième jour du voyage, Matthieu Bonne a dû affronter des vents violents et énormément de pluie.

Le lendemain, le temps orageux l'a contraint à raccourcir son trajet. Le sportif a dû faire face à des inondations et des vents de 40 km/h. Il a ensuite été victime d'une crevaison, le sixième jour, mais a pu rapidement remonter sur son deux-roues.

"C'était sans doute la plus dure semaine de ma vie", a-t-il raconté peu après son arrivée vers minuit. "Passer 20 heures par jour sur un vélo tout en accumulant un tel manque de sommeil, l'impact sur le corps est énorme. Le dernier jour, je pouvais à peine m'asseoir sur ma selle. Toucher mes jambes avec un doigt me faisait horriblement mal. Comment ai-je fait pour ne pas abandonner? Je veux inspirer les gens. Je veux leur montrer que s'ils y croient, tout est possible. L'esprit est tellement plus fort qu'on ne le pense. Ici, à Phoenix, une équipe de cinq personnes m'a aussi accompagné. Si j'avais dû les décevoir, j'aurais eu beaucoup de mal à l'avaler."

Matthieu Bonne n'en était pas à son coup d'essai: il a déjà participé au Marathon des Sables et a traversé la Manche à la nage. En septembre 2020, il a été le premier à nager tout le long de la côte belge sans interruption. Au mois de mai dernier, il avait pris part à une série de triathlons aux Îles Canaries.