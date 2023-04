Open VLD et Vooruit approuvent leur projet de liste commune "Voor Gent"

En 2018, c'est avec Groen que le SP.A, devenu depuis Vooruit, avait fait cartel. Mais les socialistes se sont fait déborder par les écologistes et le président de Vooruit Conner Rousseau a entériné la fin 'de facto' du cartel au printemps 2022.

En outre, la législation électorale a changé en Flandre pour 2024: comme c'est déjà le cas en Wallonie, le bourgmestre sera celui qui aura récolté le plus de voix au sein de la future coalition. Libéraux et socialistes s'allient donc pour prévenir un succès attendu de Groen.

Mathias de Clercq, qui dirige actuellement une coalition entre son parti, le CD&V, Vooruit et Groen, emmènera cette liste, dont le programme a fait l'objet d'un an de tractations. On y retrouve aussi l'ancienne ministre Freya van den Bossche (Vooruit).

La ministre flamande Zuhal Demir (N-VA) a réfuté dimanche que Vooruit et la N-VA avaient conclu des pré-accords de formation gouvernementale pour l'après-élections 2024, au lendemain d'une mise en garde en ce sens du président du CD&V Sammy Mahdi à ses militants.