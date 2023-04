A Gand, l’église Saint-Anne sera bien transformée en supermarché, le recours a été rejeté

Un supermarché Delhaize s'installera bel et bien dans la Sint-Annakerk à Gand. Un comité d'action et un particulier avaient introduit un recours contre ce projet, mais le Conseil des litiges en matière de permis les a déclarés non fondés. "Le permis définitif pour un supermarché a été délivré", a confirmé Delhaize. La date d'ouverture du magasin n'est pas encore connue. L'église Sainte-Anne est un monument protégé et le bâtiment est désaffectée au culte depuis longtemps.