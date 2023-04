A Zemst, on proteste contre le permis de démolition d’un joyau moderniste des années 1950

Dans la commune de Hofstade, près de Zemst en Brabant flamand, des citoyens s’opposent au projet de démolition d’une habitation moderniste datant des années 1950, dessinée par l’architecte Roger De Winter. La maison "Vaeck" est vide depuis un certain temps et ses propriétaires estiment que les travaux de rénovation et d’isolation coûteront trop cher. L’administration communale leur a accordé un permis provisoire de démolition, mais cette décision engendre la colère de citoyens qui ne veulent pas voir disparaître ce joyau du patrimoine moderniste.