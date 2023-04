Dans le vieux port d'Ostende, le navire-école Mercator a fait un quart de tour

Normalement, le Mercator est installé de telle sorte que sa poupe est arrimée perpendiculairement au quai. Avec l’aide de deux bateaux, dont l’un de la marine belge, le navire-école à la retraite vient donc d’être tourné d’un quart de tour dans l’ancien port ostendais. Une opération qui avait été méticuleusement préparée et s’est bien passée. Sa nouvelle position doit faciliter les travaux d’entretien et de rénovation qui sont prévus dans un avenir proche. Amarré le long du quai, le Mercator sera plus facilement accessible aux grues des entreprises de rénovation.

Plus sûr et plus accessible

Il n’a pas encore été décidé si le navire-école sera ramené à sa position originale après les travaux de restauration ou s’il restera amarré le long du quai. Cette deuxième option présente certains avantages, indiquait à Radio 2 le bourgmestre d’Ostende, Bart Tommelein (photo archives). "Pour la sécurité il serait mieux que le Mercator reste parallèle au quai, par exemple par temps de rafales de vent". Et puis il y a l’aspect de l’accessibilité du navire. Jusqu’à présent, les visiteurs doivent marcher sur une étroite passerelle pour arriver à bord du navire. "Nous utilisons le Mercator aussi pour des événements. Pour les personnes à mobilité réduite et les seniors, il est plus facile que le navire soit installé le long du quai", expliquait le bourgmestre Tommelein. Déplacer à nouveau le navire d’un quart de tour, à l’issue des travaux, représenterait aussi un coût. L’administration communale d’Ostende est donc en train de négocier avec l’exploitant du dock Mercator pour pouvoir laisser le navire-école à son nouvel emplacement. Le montant total de la rénovation est estimé à 500.000 euros. Les travaux devraient débuter fin mars et durer quelques semaines.