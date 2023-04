Huit personnes soupçonnées de préparer des attentats terroristes en Belgique arrêtées à Bruxelles et Anvers

"Il existe des liens entre les deux dossiers, mais une enquête plus approfondie devra révéler dans quelle mesure les deux affaires étaient imbriquées", a expliqué l'autorité judiciaire. Il s'agit de deux enquêtes du parquet fédéral, l'une menée par une juge d'instruction de Bruxelles et l'autre par un juge d'instruction d'Anvers.

S'agissant de l'enquête bruxelloise, trois perquisitions ont été menées à Zaventem, Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek, et trois personnes ont été privées de liberté pour être auditionnées. La juge décidera ensuite si elle délivre des mandats d'arrêt à leur encontre ou non. Ces personnes sont soupçonnées de s'être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique.

S'agissant de l'enquête anversoise, cinq perquisitions ont été menées à Merksem, Borgerhout, Deurne, Molenbeek-Saint-Jean et Eupen. Cinq personnes ont été privées de liberté pour être auditionnées. Là aussi, le juge décidera ensuite s'il délivre des mandats d'arrêt à leur encontre ou non. Au moins deux de ces personnes sont soupçonnées de s'être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique. "La cible de l'attentat n'a pas encore été déterminée", a ajouté le parquet fédéral.

Il s'agit de jeunes adultes dont certains se sont rapidement radicalisés.

D'après la VRT, un jeune homme visé par l’opération de la police à Eupen est déjà connu de la justice. Il aurait déjà été interpellé, alors qu’il était mineur, car les autorités le suspectaient de planifier une attaque contre la police. Dans un message vidéo, il avait également prêté allégeance au groupe terroriste " état islamique ". Il a ensuite été placé dans une institution pour jeunes.

L’OCAM, l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace en Belgique annonce que le niveau général de la menace reste à 2, "parce qu'il semble que les services ont tout sous contrôle pour le moment". "Mais la situation est évidemment suivie de près.