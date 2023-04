La Belgique devenue plaque tournante du commerce de bois tropical illégal

La grande majorité, soit 80% des exportations, transite vers d'autres États membres de l'UE. Le bois provient principalement de trois pays : le Cameroun, le Gabon et le Brésil. Il s'agit de pays à haut risque en ce qui concerne le bois coupé illégalement et la corruption dans le secteur du bois.

Depuis mars 2013, les importations de bois illégalement exploité sont interdites par la réglementation européenne sur le bois. Cependant, au cours de la dernière décennie, les importations belges de bois tropical scié en provenance de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne ont plus que doublé. L'année dernière, elles s'élevaient à plus de 234.000 tonnes, soit près de la moitié des importations totales de l'UE, écrit le quotidien financier De Tijd.

Outre la déforestation, l'exploitation forestière illégale est également à l'origine de la criminalité, de la corruption, du blanchiment d'argent et de violations des droits humains dans les pays d'origine.