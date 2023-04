La douane suédoise arrête un couple de Belges en possession d’armes cachées dans leur voiture et leurs sous-vêtements

Deux quadragénaires belges se rendaient en Suède en voiture au début du mois de décembre. Sur le pont de l'Öresund, qui relie le Danemark et la Suède, les douaniers ont effectué un contrôle de routine. Ils ont commencé à avoir des soupçons parce que l'histoire du couple ne tenait pas debout.

Ils ont ainsi raconté qu'ils se rendaient à un mariage, mais la femme semblait avoir perdu ses bagages et l'homme n’a pas pu leur dire qui se mariait exactement. Les douaniers ont décidé de fouiller la voiture et ont trouvé six armes cachées dans les sous-vêtements de la femme. Elle en cachait deux dans son soutien-gorge et quatre dans son slip.

Un chien renifleur a également trouvé plusieurs armes dans la voiture. Celles-ci se trouvaient derrière une trappe cachée sous l'autoradio et la boîte à gants. Au total, le couple était en possession de 15 armes, sans doute destinées à des bandes criminelles.

Lors de son interrogatoire, l'homme a avoué qu'il était allé chercher les armes en Allemagne pour les ramener à Stockholm, en Suède. La femme aurait caché les armes sous ses vêtements à la demande de son partenaire. Elle affirme qu'elle n'en connaissait pas leur destination.

Le duo risque de quatre à sept ans de prison pour contrebande d'armes.