Les plaintes contre les chauffeurs de taxi bruxellois ont augmenté de 60 % en 2022

Selon Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité, ces plaintes déposées par des clients des taxis sont très importantes. "Notez le numéro d'identification du taxi, la plaque d'immatriculation et souvenez-vous d'autant de caractéristiques du véhicule que possible. C'est le seul moyen de responsabiliser les chauffeurs." Au cours de l'année 2022, il y a eu 76 plaintes en plus. C'est ce qu'indique le journal La Capitale et ce qui a été confirmé à la rédaction de BRUZZ.