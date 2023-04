Les syndicats de Delhaize espèrent une ouverture de la direction au conseil d’entreprise

Un troisième conseil d'entreprise extraordinaire en autant de semaines se tient ce mardi matin chez Delhaize, après que la direction ait annoncé son intention de franchiser les 128 magasins qu'elle a encore en gestion propre. Les syndicats craignent pour les emplois, les salaires et les conditions de travail du personnel qui passera sous franchise. Ils espèrent qu'après les fortes tensions qui ont marqué les deux précédents conseils d’entreprise, et le maintien des positions de part et d'autre, de véritables négociations vont pouvoir s'ouvrir ce mardi. Entretemps, 64 des 128 magasins intégrés de Delhaize restent fermés, a indiqué le porte-parole de la chaîne de supermarchés. Quatre sont ouverts en Wallonie, tandis que seuls six sont fermés en Flandre.