Bart De Wever affirme qu'il n'y a pas de preuves de menaces concrètes contre l’"iftar queer" à la salle De Roma à Anvers

Bart De Wever a longuement dénoncé l'attitude des organisateurs l’asbl Merhaba et la salle De Roma, qui ont annulé l'iftar. Selon lui, "ils ne veulent pas dire à la police quelles menaces ils ont reçues, de quelle manière et sous quel angle. "C'est tout de même ridicule. Dans le même temps, on assiste à l'émergence d'un débat social sur la base d'informations non confirmées, où la communauté musulmane en particulier est dépeinte sous un certain jour", déplore Bart De Wever.

"Si les organisateurs de l'iftar queer avaient demandé l'aide de notre police, nous l'aurions fait. S'ils nous avaient demandé de trouver un endroit plus discret et plus sûr, nous les aurions aidés avec plaisir. Mais rien de tout cela ne s'est produit, l'événement a tout simplement été annulé", a conclu De Wever. Le conseil communal d'Anvers a néanmoins souligné qu'il soutiendrait pleinement toute initiative visant à organiser un nouvel Iftar pour les homosexuels.