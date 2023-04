La Flandre a presque retrouvé la même fréquentation touristique qu’avant le Covid

Sept millions de Belges se sont laissés séduire par le nord du pays, soit 7% de plus qu'en 2019. Une hausse qui n'a cependant pas compensé les 14% de touristes étrangers perdus par rapport à la même année. Les visiteuses et voyageurs non-Belges venaient principalement des contrées voisines, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni arrivant en tête.

Le nombre de nuitées a, lui, dépassé les 26 millions de l'époque pré-Covid pour s'établir à 33,6 millions en 2022. "La Flandre a donc attiré un peu moins de touristes, mais ceux-ci sont restés plus longtemps", a commenté la ministre régionale du Tourisme, Zuhal Demir.