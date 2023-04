Le premier dragueur de mines belge de la nouvelle génération a été mis à l’eau en Bretagne

La ministre Ludivine Dedonder a qualifié ce lancement de "moment important". "C'est le premier de 12 navires jumeaux", a-t-elle déclaré. Les marines belge et néerlandaise recevront chacune six de ces nouveaux navires de déminage.

Les 6 dragueurs de mines destinés à la Belgique seront baptisés Ostende, Tournai, Bruges, Liège, Anvers et Rochefort. Un choix qui fait référence à des villes d'eau mais également à des dragueurs ayant existé par le passé. L'Ostende mesure 82,6 mètres de long et 17 mètres de large.

La ministre de la défense a salué le caractère innovant du projet. "La technologie nous permet d'opérer de manière encore plus sûre", a-t-elle déclaré. En effet, les navires de lutte contre les mines restent en dehors du champ de mines et envoient des drones pour détecter et détruire les mines.

Une autre cérémonie a également eu lieu pour la mise sur cale du M941 Tournai. Un écu de la Cité des Cinq Clochers a pour l'occasion été soudé au navire. La construction du M941 Tournai devrait être achevée pour 2025.

Les 12 chasseurs de mines doivent être livrés entre 2024 et 2030 pour remplacer les plus de 30 chasseurs de mines existants. Ces derniers ont été mis en service dans les années 1980.