Le tracé le moins impactant devrait l'emporter pour la ligne à haute tension Ventilus

Ventilus est le nom du projet de raccordement de l'énergie produite par les éoliennes en mer du Nord au réseau terrestre en Flandre occidentale. Il nécessite l'installation de lignes à haute tension qui hérissent les riverains des cinq tracés aériens envisagés. Après enquêtes, rapports et analyses coûts-bénéfices, la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) considère qu'il est temps de trancher.

Si tout se passe bien, le gouvernement flamand pourrait prendre une décision sur ce dossier vendredi. Zuhal Demir a préparé un plan concernant la ligne à haute tension qui doit traverser la Flandre occidentale. Selon ce plan, l’impact serait moindre pour la population.

Ventilus est depuis des années l'un des principaux points noirs du gouvernement flamand. En Flandre occidentale, la ligne à haute tension a fait l'objet de nombreuses manifestations de protestation des riverains. On a cherché à savoir si Ventilus pouvait être entièrement enfouies sous terre, mais il s'est avéré que ce n'était pas possible pour l'ensemble du tracé. Or, personne ne veut qu’une ligne à haute tension passe au-dessus de sa maison. Ce n'est pas beau, et surtout ce serait dangereux pour la santé.... Ce dernier point fait toutefois l'objet d'un débat.