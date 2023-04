Les Anversois sont vantards et les Ouest-Flamands des travailleurs acharnés : d’où viennent ces préjugés sur les Flamands ?

Pourquoi avons-nous toujours tendance à généraliser lorsque nous parlons des "autres" ?

"Il existe de nombreux préjugés sur les préjugés", a expliqué le sociologue Walter Weyns à l'émission "Goeiemorgen Morgen !" sur Radio2. "Le préjugé le plus tenace est le fait que les préjugés sont toujours mauvais. Or, ce n'est pas vrai. Les préjugés facilitent la vie. Lorsque vous buvez un café, vous supposez que la boisson sera chaude. C'est aussi un préjugé. Cela ne devient problématique que lorsqu'un préjugé devient fixe et que l'on ne change pas d'avis. Dans ce cas, il s'agit à proprement parler d'un stéréotype et non d'un "préjugé".

Un stéréotype est donc un préjugé figé, sans possibilité d'amélioration. "On l'utilise pour parler de quelque chose que l'on ne connaît pas vraiment", explique encore le sociologue de l'UAntwerpen. Par exemple, l'affirmation : "tous les Limbourgeois sont lents". On le dit souvent, mais dans de nombreux cas, ce n'est pas vrai. Pourtant, les gens l'utilisent pour parler des "Limbourgeois" comme s'ils les connaissaient bien. Plus on vieillit, plus on s'enferme dans les préjugés. On conserve les "idées" que l'on a acquises, même si elles ne sont pas correctes. Beaucoup de préjugés sont également inculqués dès le plus jeune âge et restent donc en place. Mais je dois aussi ajouter que derrière chaque préjugé enraciné, il y a une histoire qui explique ce stéréotype."