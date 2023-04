Les ministres de la Santé du pays forgent un plan de lutte contre la surconsommation d'alcool

L'idée d'un Plan alcool interfédéral est née en 2008. Quinze ans plus tard, les ministres fédéraux et régionaux se sont finalement entendus sur un plan pour lutter ensemble contre la consommation nocive d'alcool en Belgique. Cet accord entre les entités fédérées décrit les actions à mener en 2023, 2024 et 2025. C'est le premier Plan alcool interfédéral du pays. Il vise à sensibiliser la population aux dangers liés à une consommation excessive d'alcool, comme le cancer, mais aussi à mieux détecter les excès et faciliter la redirection rapide vers des soins ad hoc, à renforcer la prévention et la promotion de la santé, à améliorer l'accès aux soins, et à réduire les accidents de la route.

Plusieurs des 75 actions convenues concernent directement la publicité pour les boissons alcoolisées, notamment à l'égard des mineurs. On devrait prochainement voir apparaître un cadre légal interdisant la publicité pour l'alcool à la radio et à la télévision avant et après les programmes destinés principalement aux mineurs, ainsi qu’une réglementation limitant la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux pour les contenus destinés aux mineurs.