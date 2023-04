Malgré leurs bonnes intentions, plus de 25% des Flamands ne font pas assez d’exercice physique

La ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits (CD&V) et son collègue de l'Innovation Jo Brouns (CD&V) lanceront le mois prochain un nouveau projet sur l'exercice au travail. "Grâce à toutes sortes de projets menés avec différents partenaires, tels que 10 000 pas par jour, Sweep et Wisselwerken, nous encourageons les jeunes et les adultes à bouger régulièrement. Bientôt, nous lancerons un nouveau projet avec notre collègue Jo Brouns sur le bien-être au travail, dans lequel l'exercice physique joue également un rôle important", a déclaré la ministre Crevits.