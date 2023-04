Soixante-six sortes de coquillages sur nos plages lors du grand comptage

"La spisule tronquée et la coque restent les éternelles favorites de la Côte belge. En outre, la plupart de ces coquillages sont anciens, comme en témoigne le faible nombre de coquilles doubles. Des différences locales apparaissent clairement, avec un nombre typique de nonnes sur les côtes (est et moyenne) belge et néerlandaise, et par exemple un nombre frappant de palourdes et de couteau-gaine à la frontière française. Les plages néerlandaises, quant à elles, détiennent davantage de coquillages de plage fossiles à forme ovale", observe Jan Seys, de l'Institut flamand de la Mer (VLIZ).

L’Institut constate également un nombre croissant de coquillages exotiques sur les plages des trois pays. Six sortes ont ainsi été dénombrées lors du comptage. Elles sont amenées par des bateaux. A la Côte belge, ce sont avant tout des couteaux de l’Atlantique, les mactres naines et les Ruditapes philippinarum (mollusques philippins) que l’on retrouve. Ou l’huitre japonaise, notamment.