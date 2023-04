Une toile retrouvée de Brueghel rapporte 780.000 euros aux enchères à Paris

Il s’agissait en fait de la toile "L’avocat du Village" peinte entre 1615 et 1617. Elle représente le bureau d’un avocat de village rempli de monde et d’activité, de personnages aux visages tendus. La vie de village était l’un des thèmes favoris de Pieter Brueghel le Jeune, fils ainé de Pieter Breugel l’Ancien et frère de Jan Brueghel l’Ancien. Il a notamment représenté un mariage paysan.

Le tableau est haut de 112 centimètres et 184 cm de large. C’est le deuxième plus grand de Brueghel le Jeune, qui était l’un des artistes les plus influents de la Renaissance flamande. Il a notamment peint "La Tour de Babel".

"L’avocat du Village" a été acquis par un acheteur suisse anonyme.