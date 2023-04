Après 60 ans sur les planches, Will Tura met fin à ses tournées

Si Will Tura n'a pour l'instant pas souhaité faire de commentaires sur ses adieux à la scène, son collègue chanteur et ami Christoff le comprend. "Il s'agit d'une décision chargée d'émotion. Ce doit être la décision la plus difficile à prendre, je ne peux pas imaginer ce que l'on peut ressentir", dit-il. "Will est un artiste de classe mondiale, le plus grand de Belgique. Il est accro au public et à la musique, il se lève et se couche avec. Il a fait tant de grandes choses pendant tant d'années. Cela doit être très, très dur pour lui."

Ce qu'il y a de plus spécial chez Will Tura ? Selon Christoff, c'est sa simplicité. "Il est le plus grand, mais il est toujours resté si simple. C'est tellement beau à voir. Les paroles de ses chansons, tout le monde peut encore s'y identifier, même aujourd'hui."